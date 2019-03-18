AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Diyarbakır il başkan adayı kim? Cumali Atilla kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Diyarbakır il başkan adayı Cumali Atilla kimdir? İşte Cumali Atilla'nın hayatı...

CUMALİ ATİLLA KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Elazığ/da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlayan Cumali Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. Çorum-Uğurludağ ve Afyon-Çobanlar ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun-Piraziz, Mus-Malazgirt, Bolu-Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya-Beysehir, Ankara-Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1 Kasım 2016 tarihinden beri Diyarbakır Büyüksehir Belediye Baskanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve itç çocuk babasıdır.