AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Denizli il başkan adayı kim? Osman Zolan kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Denizli il başkan adayı Osman Zolan kimdir? İşte Osman Zolan'ın hayatı...

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli/ninTavas İlçesi'nde doğan Osman Zola n, ilk öğreniminiTavas-Ga ripköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta-Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapan Zolan, 2004 Yerel Secimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilmiş, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüstür. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Osman Zolan, 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Secimleri'nde Denizli Büyüksehir Belediye Başkanı olmuştur.

Osman Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.