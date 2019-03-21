Vatandaşlar AK Parti ve MHP'nin Cumhur ittifakı belediye başkan adayı Fatma Şahin'ın hayatını araştırıyor. Ağrı Belediyesi başkan adayının hayatına dair detaylar haberimizde...

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Gaziantep'te doğan Fatma Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Ülkemizin önde gelen bir firmasında mühendis olarak uzun yıllar müdürlük görevinde bulunmuştur. Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Kurucu Üyeliği, 22. 23.ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekilliği, TBMM Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanında 61. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanlığını üstlenmistir. 2014'te Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanı secilen Fatma Şahin, Mayıs 2018'de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmiştir 2016 - 2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) Başkanlığı'nı da üstlenen Şahin evli ve 2 cocuk annesidir.