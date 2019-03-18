AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Çanakkale il başkan adayı kim? Ayhan Gider kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Çanakkale il başkan adayı Ayhan Gider kimdir? İşte Ayhan Gider'in hayatı...

AYHAN GİDER KİMDİR?

1969'da Çanakkale'de doğan Ayhan Gider, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. Ziraat mühendisidir.

Tarım ve Köyisleri Bakanlığ'ında Teknik Eleman, ilçe ve İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel idaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Gider, AK Parti Çanakkale Milletvekilliği'de yaptı. Ayhan Gider, evli ve 2 çocuk babasıdır.