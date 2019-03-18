AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Burdur il başkan adayı kim? Deniz Kurt kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Burdur il başkan adayı Deniz Kurt kimdir? İşte Deniz Kurt'un hayatı...

DENİZ KURT KİMDİR?

1978 yılında Burdur'da doğan Deniz Kurt, ilk ve orta öğrenimini Burdur'da tamamlamış, Ege Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur.Uluslararası Ölçekli bir bağımsız denetim sirketinde başladığı iş hayatını nakliye, akaryakıt ve mermer sektörlerinde faaliyet yürüten aile şirketinde yönetim kurulu başkanı ve üye olarak devam ettirmektedir. 2017 yılında Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeliğine, 2018 yılında a Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) başkanlığına seçilmiştir. 2012 yılında AK Parti Burdur İl Yönetim kurulu Üyesi olan Kurt, sırasıyla İl Teşkialt ve ARGE Başkanlıklarını üstlenmiş; 2016 yılında Genel merkez Büyük Kongre Sandık kurulu Üyeliği yapmıstır.

İyi derecede İngilizce bilen Deniz Kurt evli ve 2 cocuk babasıdır.