AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Bolu il başkan adayı kim? Fatih Metin kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Bolu il başkan adayı Fatih Metin kimdir? İşte Fatih Metin'inhayatı...

FATİH METİN KİMDİR?

1973'te Bolu'da doğan Fatih Metin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. BolusporYönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliği yaptı. Fatih Metin, AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Bolu İl Başkanlığı, AK Parti Bolu Milletvekilliği (23. Dönem),TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı. 201 1- 2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Metin, Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilirken, 30.12.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine, 10.08.2018 tarihinde ise Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Fatih Metin, evli ve 4 cocuk babasıdır.