AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Bitlis il başkan adayı kim? Nesrullah Tanglay kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Bitlis il başkan adayı Nesrullah Tanglay kimdir? İşte Nesrullah Tanglay'ın hayatı...

NESRULLAH TANGLAY KİMDİR?

1975'te Bitlis'te doğan Nesrullah Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamlamış, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ticaretle iştigal eden Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlamış ve AK Parti Bitlis İl Teşkilatı'nda sırasıyla mahalle yönetimi, genclik kolları, belediye meclis üyeliği, il yerel yönetimler başkanlığı, il sosyal işler başkanlığı ve merkez ilce başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 8 Şubat 2015 yılından itibaren de AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Nesrullah Tanglay, evli ve 3 cocuk babasıdır.