AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Bilecik il başkan adayı kim? Nihat Can kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Bilecik il başkan adayı Nihat Can kimdir? İşte Nihat Can'ın hayatı...

NİHAT CAN KİMDİR?

1965'te Bilecik'te doğan Nihat Can, ilk ve orta öğrenimini Bilecik'te tamamlamıştır. Can, AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkan vekilliği görevlerini yürütmüştür. Nihat Can, Marmara Belediyeler Birliği üyeliği de yapmış, çeşitli STK'larda görevler üstlenmistir.