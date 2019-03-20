AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Batman il başkan adayı kim? Murat Güneştekin kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Batman il başkan adayı Murat Güneştekin kimdir? İşte Murat Güneştekin'nin hayatı...

MURAT GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Şırnak Merkez nüfusuna kayıtlı olan Yarka, lise mezunudur. inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketinin ortağı ve yöneticisidir. Sahibi olduğu inşaat şirketleri Türkiye genelinde birçok ilde büyük çaplı inşaat hizmetleri vermektedir. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olan Yarka, seçimi kazanmaya yakın bir oy alarak yüksek bir performans göstermiştir.

1963 doğumlu olan yarka evli ve 3 çocuk babasıdır.