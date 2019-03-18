AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Artvin il başkan adayı kim? Mehmet Kocatepe kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Artvin il başkan adayı Mehmet Kocatepe kimdir? İşte Mehmet Kocatepe'nin hayatı...

MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak Köyü'nde doğan Mehmet Kocatepe, ilkokulu köyünde, orta öğrenimini Bursa S üleyman Çelebi Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayarak akabinde Sosyal Bilimler Ensititüsü'nde Halk Eğitimi üzerine yüksek lisans yaparak ''Bilim Uzmanı'' ünvanını aldı. Medya ve İletişim alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Bir süre ticaretle uğraşan Kocatepe, öğretmenlik yapmış, TBMM'de görev almıştır. 2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev olarak da görev yapan Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2014 Yerel seçimleri ile Artvin Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Kocatepe, İngilizce ve Arapça bilmektedir.