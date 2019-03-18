AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Antalya il başkan adayı kim? Menderes Türel kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Antalya il başkan adayı Menderes Türel kimdir? İşte Menderes Türel'in hayatı...

MENDERES TÜREL KİMDİR?

1964 yılında Antalya'da doğan Menderes Türel ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimini aldı.

2004 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Menderes Türel, 2009 yılına dek bu görevini sürdürdü. Türel, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde ise AK Parti Antalya Milletvekili seçildi.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir belediye Başkanlığı'na seçilen Menderes Türel, iyi derecede İngilizce bilmektedir, University of Cambridge First Certificade sahibidir. Türel evli ve 2 çocuk babasıdır.