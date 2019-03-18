AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Adana il başkan adayı kim? Hüseyin Sözlü kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Adana il başkan adayı Hüseyin Sözlü kimdir? İşte Hüseyin Sözlü'nün hayatı...

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

Hüseyin Sözlü, 1965 yılında Adana, Ceyhan’ın Çokçapınar Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girerek 1989 yılında “Ziraat Mühendisi” olarak mezun oldu. 1990 yılında DSİ’de İşletme Mühendisi olarak göreve başladı, 1997 yılında DSİ Kösreli İşletme ve Bakım Başmühendisliği’ne atandı.1999’dan itibaren aralıksız üç dönem Ceyhan Belediye Başkanlığı’na seçilmiş olan Hüseyin Sözlü, bunun yanı sıra Türkiye Mahalli İdareler İşveren Sendikası Genel Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi‘nden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Hüseyin Sözlü, evli ve üç çocuk babasıdır.