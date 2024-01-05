AK Parti ve BBP'den yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi

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BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, yaptığı açıklamada, BBP ve AK Parti'nin yerelde işbirliği heyetlerinin bugün bir araya geldiğini belirtti.

Faydalı ve sağlıklı bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmelere gelecek hafta başı devam edileceğini kaydeden İspir, "Cumhur İttifakı'nın 2023 genel seçimlerinde elde ettiği başarının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi gerektiği noktasında fikir birliğine varıldı." ifadesini kullandı.

İspir, heyetlerin parti tabanlarının ve ittifakın hassasiyetini gözeterek bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.