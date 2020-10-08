AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın acı günü

AA

Ömer Günnar için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Adnan Günnar ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ömer Günnar'ın cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.