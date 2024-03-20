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        Haberler Gündem AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'ten açıklamalar - Güncel haberler

        AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'ten açıklamalar

        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Habertürk'te Hande Bayraktar'ın sorularını yanıtladı. Ahmet Metin Genç, "Yoğun bir propaganda dönemimiz oldu. Biz tabiri caizse kapı kapı çalıştık. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Gençlerimizle buluştuk" dedi. Genç, "Ne söz vermişsek onu yapmanın hep gayretinde olduk. Projelerimiz taahhüdümüzdür" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 20:32 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:32
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        "Trabzon'daki projeler taahhüdümüzdür"
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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Habertürk'te Hande Bayraktar'ın sorularını yanıtladı.

        Genç'in konuşmasından öne çıkan başlıklar...

        "TABİRİ CAİZSE KAPI KAPI ÇALIŞTIK"

        Tabi son 10 gündeyiz. Yoğun bir propaganda dönemimiz oldu. Biz tabiri caizse kapı kapı çalıştık. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Gençlerimizle buluştuk. Özellikle gençlik çok önemli. Yani onu çok önemsiyorum. Bir tarafında esasen propagandanın başlangıç kısmında bunları sağlarken diğer taraftan da ben Ortahisar Belediye Başkanı olarak da vazife yaptım. Ama diğer taraftan da hemşehrilerimizin geleceğe dair öncelikli beklentilerini görmüş olduk. Projeksiyonumuzu ve bundan sonraki döneme dair projelerimizi bu görüşlerden istifade ederek yapmaya çalıştık. Zaten projelerimizi Mart ayının ilk haftasında açıkladık. Halkımızla beraber paylaştık. İnşallah o projeleri bizim taahhüdümüzdür anlayışıyla daha önceki dönemde de.

        "EKSİK KALAN KISIMLARI BİR SONRAKİ DÖNEM YAPARIZ"

        Bizim uygulamamız şu şekildedir. Seçim zamanı projelerimizi yapacaklarımızı halkımıza taahhüt ederiz. O taahhüdümüzü bir karne olarak biz ortaya koyarız. Her yıl neleri yaptık neleri yapamadık. Her yılın 30 Mart'ında 31 Mart'ında seneyi devriye programı yaparız. Muhasebesini yaparız. 5 yılın sonunda da halkımızın karşısına yine çıkarız. Halkımıza şunları şunları yaptık, şunları yapamadık deriz. Halkımız da oradaki eksikliklerimizi samimiyetimizden dolayı tolere eder. Biz yolumuza devam ederiz. Eksik kalan kısımları da bir sonraki dönem yaparız. Biz bu anlayıştayız. Ne söz vermişsek onu yapmanın hep gayretinde olduk. İşin temeline samimiyeti koyduğunuz zaman o eksiğinizi halkımız telafi ediyor.

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        #HABER
        #trabzon
        #Ahmet Metin Genç
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