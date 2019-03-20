AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Tokat il başkan adayı kim? Metin Polat kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Tokat il başkan adayı Metin Polat kimdir? İşte Metin Polat'ın hayatı...

METİN POLAT KİMDİR?

Metin POLAT, 10 Subat 1978'de Tokat'ta dogdu. Tokat Imam Hatip Lisesi mezunu olan POLAT, 1995 ve 1999 yillarinda Dumlupinar Üniversitesi Insaat Mühendisligi Bölümü basari ile tamamladi. Mezuniyetinden sonra Tokat'ta serbest insaat Mühendisligine ve müteahhitligine basladi. Adalet ve Kalkinma Partisi'nin kurulusunda AK Parti Tokat Il Gençlik Kollari Kurucu Baskani olarak siyasi hayatina basladi. 2004 yilinda gerçeklestirilen yerel seçimler ile birlikte belediye meclis üyesi seçilen POLAT, 2006 yilinda gençlik kollari baskanligi görevini birakti.

2009 yerel seçimleri ile birlikte ikinci kez belediye meclis üyeligine seçildi. 2014 Yerel seçimleri ile birlikte üçüncü kez belediye meclis üyeligine seçildi. Tokat Belediye Baskan Yardimciligi'nin ardindan 2015 yilinda AK Parti Tokat 5. Olagan Il Kongresi ile Il Baskani seçildi. 2018 Yilinda AK Parti Tokat 6. Olagan Il Kongresi ile tekraren Il Baskani seçildi. Görevine halen devam etmekte olan Polat serbest insaat mühendisligi ve müteahhitligi yapmaktadir. Evli ve 2 çocuk babasidir.