AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Tekirdağ il başkan adayı kim? Mestan Özcan kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Tekirdağ il başkan adayı Mehmet Mestan kimdir? İşte Mesta Özcan'nın hayatı...

MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1973'te doğan Mestan Özcan, üniversite de dahil olmak üzere tüm tahsilini Tekirdağ'da tamamladı.

Ziraat mühendisi olan ve halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi olan Özcan, evli ve iki kız çocuğu babası.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği görevini de yürütüyor.