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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir” ifadelerini kullandı

Giriş: 21.11.2022 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz
Çelik: Terörle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıklayan Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!

"TAVİZSİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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