Madımak ve Başbağlar katliamı paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kasteden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonlarını lanetliyoruz."

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