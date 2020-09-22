AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Libya'daki tutumuna tepki gösterdi.
Çelik yaptığı açıklamada, "Hepimizin gündeminde Libya konusu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Meşru hükümetin çağrısıyla oradaki kardeşlerimize yardım eden Türkiye Hafter güçlerinin gerilemesinde büyük bir çaba ortaya koymuştur. BM Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar tarafından yürütülecek siyasi süreçten yana olduğumuzu söylüyoruz. Libya halkının içinde bölücü bir tutum içerisinde olan Avrupa'daki ülke Fransa'dır. Fransa'nın Hafter güçlerine destek verdiği dönemde Tarhana'da masum insanları toplu mezarlara dolduruyordu. Bunlar ortaya çıktıktan sonra Fransa utanmak ve özür dilemek yerine, kendi dış politikasındaki ahlaki cari açığı Türkiye'ye sataşmakla kapatmaya çalışıyor. Fransa'nın hukuki, ahlaki, siyasi cari açığı çökmüştür. Cumhurbaşkanımıza saldırarak bu açığı kapatamazsınız. Türkiye kıyıdaş ülkeler arasında müzakere zeminini desteklerken Fransa bütün bu süreçten kimsenin satın almadığı savaş uçaklarını satmak gibi bir sonuç çıkarmıştır. İnsan haklarından, hukuktan bahsedeceksin, Tarhana'daki toplu mezarların arkasında olacaksın, sonuçta müzakere yerine savaş uçağı satan bir duruma geleceksin." ifadelerini kullandı.
"YUNANLI POLİTİKACILARA İADE EDİYORUZ"
Öte yandan Ömer çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında, "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan’ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan’a Afrika’daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar. Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 19, 2020
— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 19, 2020
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!