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AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Libya'daki tutumuna tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "Hepimizin gündeminde Libya konusu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Meşru hükümetin çağrısıyla oradaki kardeşlerimize yardım eden Türkiye Hafter güçlerinin gerilemesinde büyük bir çaba ortaya koymuştur. BM Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar tarafından yürütülecek siyasi süreçten yana olduğumuzu söylüyoruz. Libya halkının içinde bölücü bir tutum içerisinde olan Avrupa'daki ülke Fransa'dır. Fransa'nın Hafter güçlerine destek verdiği dönemde Tarhana'da masum insanları toplu mezarlara dolduruyordu. Bunlar ortaya çıktıktan sonra Fransa utanmak ve özür dilemek yerine, kendi dış politikasındaki ahlaki cari açığı Türkiye'ye sataşmakla kapatmaya çalışıyor. Fransa'nın hukuki, ahlaki, siyasi cari açığı çökmüştür. Cumhurbaşkanımıza saldırarak bu açığı kapatamazsınız. Türkiye kıyıdaş ülkeler arasında müzakere zeminini desteklerken Fransa bütün bu süreçten kimsenin satın almadığı savaş uçaklarını satmak gibi bir sonuç çıkarmıştır. İnsan haklarından, hukuktan bahsedeceksin, Tarhana'daki toplu mezarların arkasında olacaksın, sonuçta müzakere yerine savaş uçağı satan bir duruma geleceksin." ifadelerini kullandı.

"YUNANLI POLİTİKACILARA İADE EDİYORUZ"

Öte yandan Ömer çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında, "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan’ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan’a Afrika’daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar. Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.