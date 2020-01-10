AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, Diyarbakırlı bir annenin daha evladına kavuşmasından duyduğu sevinci şöyle ifade etti:

Bir annenin kalbi, evrenin ta kendisidir. O evrendeki en büyük güneş, evladıdır. Annelerin vicdanı, tüm dillerin insanlığa dair en güzel kelimeleri hatırlatıyor hepimize...