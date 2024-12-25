AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Bağcıoğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Sayın Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak “siyasi”niteliğe sahiptir. Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır.



Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan… — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 25, 2024 Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir