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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti olarak İdlib'le ilgili krizi yakından takip ediyoruz. Şu an da Türk heyeti Rusya'da, bugünkü görüşmelerini tamamladı. Verilen bilgiye göre yarın da devam edecek. Türkiye bölgedeki statükonun korunması, bölgede insani bir felaketin önüne geçmek için çabaları, gerginliği azaltma bölgesindeki statünün korunması için gayretleri Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devam ediyor. Türkiye, bütün taraflara Rusya ile 17 Eylül 2018 tarihinde yapılan Soçi Mutabakatını hatırlatıyor.

Birkaç gündür Rusya tarafından çok sayıda, Türkiye'yi suçlayan Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu açıklamalara geldi. Bazıları resmi bazıları ajanslar üzerinden geliyor. Şunu açık bir şekilde ifade edebiliriz ki Türkiye'nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır. Bu ihlallere TSK’nın cevap vermemesi söz konusu olamaz. Türkiye'nin yaptığı tahkimat terörle mücadele meselesidir.

Suriye'de batılı dostlarımızın yaptığı hataların aynısı Libya'da tekrar edilmeye çalışılıyor.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI' TARTIŞMALARI

Eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök'ün açıklamalarına ilişkin Çelik:

Bizim siyasi hafızamız kuvvetlidir. Silahlı kuvvetlerden çok sayıda asker çeşitli sebeplerden atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? Ya da devlet tarafından terör örgütü olarak tanınmamış bir takım yapılara sahip olanların hiçbiri atılmıyor muydu? Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konusu olanların bir tanesi ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti yüzünden ya da dindarlığı yüzünden atılmıştır. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Herkes kendi dönemiyle ilgili olarak, kendisinin mükemmel işler yaptığını kendisi dışında herkesin hatalı davrandığını söylemek gibisinden maalesef çok indirgemeci bir yaklaşım üzerinde gidiyor.

EK GÖSTERGE VE İNFAZ DÜZENLEMSİ

3600 Ek Gösterge ve İnfaz Düzenlemeleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan AK Partili Çelik:

Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

2004 MGK TARTIŞMALARI

Çelik, muhalefetin '2004 MGK'sında tavsiye kararının gereğinin yapılmadığı' iddialarına ilişkin ise şu ifadelerini kullandı:

"MGK kararları tavsiye kararlarıdır, hükümet bunu değerlendirir. O zamanki belgelere bilgilere baktığınızda toplumun neredeyse tamamı bir sürü kararla suçlanıyordu. Bunlar devletin ilgili kurumları tarafından takip ediliyor. Terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan beri, 7 Şubat MİT krizi, 17-25'te sahte bilgi belgeyle, yaptığı bütün bu faaliyetlere baktığınızda kim bunlarla mücadele etti, kim masum göstermeye çalıştı. Kim o kurumlara destek verdi, kim bununla mücadele etti? FETÖ'ye dönük olarak çok az cümle kuranlar, onları mazur göstermeye çalışanlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na en saygısız ifadeleri kullanıyorlar. Bu mücadelenin başında Cumhurbaşkanı'mız vardı. Hükümetlerimiz her alanda bununla ilgili en kararlı mücadeleyi vermiştir, bu bir işgal projesidir, yabancı kaynaklı. Bununla kim mücadele ediyor çok açık ve nettir. O zamanki istihbarat havuzlarına bakarsanız toplumdaki belli bir dar çerçeve dışında suçlanmamış kimsenin kalmadığını görürsünüz.