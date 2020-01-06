06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Neredeyse nefret suçu işlenerek bir şehidimizin üzerinden yapılan yalan haber yapılmıştır. Devletimiz şehidimizin ailesinin talebine saygı duyurularak, usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır annelerine Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız ve heyetimiz adına selamlarımızı iletiyoruz. Duygularımızın kendileriyle olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 3 Eylül'de başlayan eylem 126. gününe girdi. Bazıları çocuklarına kavuştu, bazıları kavuşmayı bekliyor. Diyarbakır annelerine dönük olarak daha önce de belirttiğim Türkiye'deki en ufak bir hadiseye yüksek duyarlılık gösteren kesimlerin annelerin bu nöbetine ilgi göstermemeleri halen giderek artan bir şekilde dikkat çekmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendini orada verdiği 'anneliğin ideolojisi, siyaseti olmaz' demesi önemlidir. Kalbi olan, vicdanı olan herkesin kenetlenmesi, bu çağrıya destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE 75 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Kadına şiddetin siyaset üzerine düşen vazifeleri var. Bir de ahlaki, kültürel duyarlılığın arttırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu çıkarmıştık. Cumhurbaşkanımız kanuni düzenleme konusunda bu meselenin ne gerekiyorsa yapılması ve bunun takip edilmesi şeklinde talimatlarını çeşitli vesilelerle sık sık yineliyorlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı 75 maddelik eylem planı ortaya koydular. Bütün taraflarla görüşerek, devlet içerisinde kurumların görüşleri alınarak bu noktada ortaya konulmuş eylem planıdır bu. Diyanet İşleri Başkanlığı da burada rol üstleniyor. Çeşitli vesilelerle gündeme geliyor, her bir canı kaybettiğimizde büyük bir üzüntü ile karşılaşıyoruz.
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