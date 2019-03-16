Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aşırı sağcılık, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, mülteci düşmanlığı ve ırkçılığın Avrupa’da temsil edilmeye çalışılan demokratik değerler için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

"AŞIRI SAĞ, AVRUPA'YI KUŞATTI"

İHA'da yer alan habere göre Avrupa’daki aşırı sağ, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığının sadece Türkiye için değil, tüm dünya için tehdit oluşturduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, “Esasında dünyanın her tarafında biz çoğulculuğu savunurken, AB’nin insani değerlerle, demokrasiyle, hukuk devletiyle donanmasını söylerken, aşırı sağdan uzak durmasını söylerken işte bu tehlikeye dikkat çekiyorduk. Diyorduk ki, Avrupa her zaman tehlikeyi dışarıdan bekledi. Rusya ve Çin’in Avrupa değerlerini yok edeceğini düşündü. Fakat bugün Avrupa için tehlike içeriden kaynaklanmaktadır. Aşırı sağcılık, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, mülteci düşmanlığı ve ırkçılık Avrupa’da temsil edilmeye çalışılan demokratik değerler için en büyük tehdittir.

"POPÜLİST SİYASET UĞRUNA YOL VERDİLER"

Ama oradaki bazı popülist siyasetçiler gündelik çıkar adına İslam ve Türkiye düşmanlığına yol vererek, geçit vererek kısa vadeli siyasi kazanımlar elde edeceklerini düşündüler. Geldiğimiz noktada ise aşırı sağ Avrupa’yı kuşatmıştır. Avrupa Parlamentosu'nda güç kazanmıştır ve Avrupa’nın pek çok önemli ülkesinde ikinci üçüncü parti haline gelmiştir. Tabi bu Türkiye için kötüdür, dünya için kötüdür, Avrupa için kötüdür.

"DÜNYADA YAŞANAN BUNCA ACIDAN SONRA..."

Irkçıların ve faşistlerin yeniden dünya sahnesinde yaşanan bunca acıdan sonra bu kadar güçlü gözükmeye başlaması tüm dünya için tehdittir. Ama bu tehdit aynı zamanda sizlerin Memur-Sen üyelerinin verdiği demokratik mücadelenin ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizen bir unsurdur."

"KUTSAL ALANLARI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Zelanda’da katliamı gerçekleştiren saldırganın, caminin kapısında, "Hoş geldin kardeşim" diyen kişiyi de öldürdüğünü belirten Çelik, “Ama biz, kardeşlerimizi öldürseler de, bizi tehdit de etseler, evimize gelene, kapımıza gelene, partimize gelene, camimize gelene kimliğine bakmadan hoş geldin demeye devam edeceğiz. Onları yıllardır uyarıyoruz. Herhangi bir Müslüman kimlikli bir kimse terörist ise lütfen buna, ‘İslami terör’ demeyin. O kişiyi bağlar. ‘İslami Terör’ ifadesi hiçbir din terör ile yan yana getirilemeyeceği gibi, İslam’ın da terör ile yan yana getirilmeyeceği ilkesinden yola çıktığımızda baştan aşağı yanlıştır. Bu camiye yapılan saldırı, kiliseye yapılan saldırı gibi bizim gözümüzde eş değerdir. Bunları korumaya devam edeceğiz” dedi.

ÇELİK'TEN ÖNEMLİ TİVİT

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu satırları yazdı: "Avrupa'daki siyasetçileri, İslam düşmanlığı ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın diye çok uyardık. Avrupa'da bir siyasi matruşka her yeri ele geçiriyor."