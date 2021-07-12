15 Temmuz silahlı darbe girişiminin 5 yıldönümü münasebetiyle sosyal madya Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Tarihimizde ilk defa bir darbe girişimine karşı bütün vatandaşlarımız topyekun direnerek bunu bertaraf etti" ifadelerine yer verdi.

Çelik paylaşımında şöyla konuştu

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"

15 Temmuz'da darbe girişimine karşı milletimizin tepyekün direnişinin yıldönümündeyiz. Tüm bu çerçeveye baktığımız zaman esasında 15 Temmuz'un üzerinden zaman geçtikçe 15 Temmuz'la ilgili anılarımız, hafızamızla duruşumuz herhangi bir soluklaşmıyor herhangi bir şekilde grileşmiyor. Daha da tazeleniyor daha da berraklaşıyor. Çünkü bir milletin topyekün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbeye direniş açısından da dünyada çok önemli bir örnektir.

"TARİHİMİZDE İLK DEFA"

Dünya demokrasi tarihini temize çekmiş bir direniştir. Ama aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir ki bizim ülkemiz darbelerden çok acı çekmiş, büyük bedeller ödemiş, çok büyük sıkıntılar çekmiş bir ülkedir. Bütün bu çerçeve açısından baktığınızda tarihimizde ilk defa bir darbe girişimine karşı bütün vatandaşlarımız topyekün direnerek bunu bertaraf etti bunu altüst etti.