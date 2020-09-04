AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sivas Kongresi mesajında vatan sınırlarının tavizsiz korunacağı vurgusu:

AA

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı.

İstiklal ruhunun o günden bugüne aynı dirilikte ve tazelikte yoluna devam ettiğini vurgulayan Çelik, hür doğulduğunu ve hür yaşanacağını belirtti.

"Ülkemizi hedeflerine mutlaka ulaştıracağız. Kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız." ifadesini kullanan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının yokluk günlerinde azimle ve kararlılıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak için çalışmak ve hiç vazgeçmeden mücadele etmek için Sivas Kongresi ruhunu takip etmek yeter. 'Manda ve himaye kabul edilemez' düsturuyla Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm vatanımızda ancak milletimiz söz sahibidir. Kimse vatanımızda milletimizin sözünün karşısında söz söyleyemez."