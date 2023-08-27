AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol´da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz." dedi.
Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapması çağrısında bulundu.