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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camii önündeki bayraklı provokasyona tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da elinde Yunanistan bayrağı ile Ayasofya Camii'ni arkasına alarak provokatif paylaşımda bulunan kişiye tepki gösterdi. Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" dedi

Giriş: 01.07.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camii önündeki bayraklı provokasyona tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camii önündeki bayraklı provokasyona tepki
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DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır" dedi.

İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya Camii'ni arkasına alarak provokatif açıklamalar içeren video paylaşmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerini kullandı.


*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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