AK Parti Sözcüsü Çelik: "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik saygısızlığı kınıyoruz"

AA

Çelik, sosyal medya hesabından, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grubun dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.

Ömer Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz." ifadelerini kullandı.