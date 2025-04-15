AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in söyledikleri vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in söyledikleri vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değil

CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına yönelik olarak sosyal medya X platformu üzerinden yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. “Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir.



Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.



“Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025