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AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır." ifadelerini kullandı

Giriş: 22.01.2023 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, "Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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