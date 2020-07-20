AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız"

AA

Çelik, Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde tüm şehit ve gazileri, şükran ve minnetle yad ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü bugün her zamankinden daha güçlüdür. Kıbrıs Türk davası diridir. Dünyanın en haklı harekatlarından olan Kıbrıs Barış Harekatı Yunan-Rum ikilisinin Kıbrıs'ın tamamına hakim olma ve Türk varlığını yok etme barbarlığına verilmiş bir cevaptır. Bu güçlü cevabın hatırası ve rehberliği her zaman yaşayacaktır. Bugün de Yunan-Rum ikilisi aynı barbarlığı Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs adası etrafında aranan hidrokarbon kaynakları konusunda devam ettirmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kıbrıs Türkü'nü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayacağız."