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        Haberler Gündem Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki! "Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor."

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 20:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:57
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        Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara tezkereye karşı olduğuna dair kısa mesaj göndermesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarımıza SMS gönderip, yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan verdiğini iddia ederek tezkereye karşı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa 2 yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014’ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye’nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik” ifadelerini kullandı.

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