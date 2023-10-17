AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in kendini savunma hakkı"ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların "yaşama hakkı"ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar." açıklamasında bulundu.

Sürekli “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların “yaşama hakkı”ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 17, 2023

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sürekli "İsrail´in kendini savunma hakkı"ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların "yaşama hakkı"ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur." ifadelerini kullandı.

"KARA HAREKATI FACİA VE İNSANLIK UTANCI ÜRETECEK"

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.