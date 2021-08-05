AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin ruhu konuştu

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çelik afetzede bir teyze ile gerçekleştirdiği konuşmayı da, sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelik paylaşımında şunları kaydetti: "En zor şartlarda bile milletine ve devletine dua eden, eli öpülesi Anadolu anaları, Anadolu kadınları... Bu ülkenin ruhu konuştu. Kalbimizle dinledik. Duayla uğurladı bizi. Yürüyen bir duayla buluştuk."