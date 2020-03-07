AK Parti Siyaset Akademisi başladı

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'da yaşayan beş milyon kadar Türk vatandaşı bulunduğuna dikkati çeken Oruç, "Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından sadece Avrupa'da değil Batı'da da Müslüman ve yabancı düşmanlığının yanı sıra ırkçılık tırmanışa geçti. 2008 finans krizi, 2015 mülteci krizi özellikle Avrupa'daki aşırı sağ partilerin yükselmesine neden oldu." dedi.
Hiçbir sağ partinin iktidarda olmadığını ancak fikirlerinin iktidarda olduğunu vurgulayan Oruç, şöyle konuştu:
"Irkçılık, aşırı sağ ve milliyetçilik, Avrupa'nın hem çöküşünün simgesidir hem de yeni çağ ideolojisidir. Milliyetçilik kavramı nereden geldi onu hatırlayalım. İlk kez 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. 17. yüzyılda İngiltere'de, 18. yüzyılda Amerika ve Fransa'da, 19. yüzyılda Almanya'da halkın siyasal katılımının giderek yaygınlaşması milliyetçiliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. İkinci dünya savaşının ardından ortaya çıkan Avrupa Birliği'nin bugün geldiği noktaya baktığımız zaman ciddi anlamda milliyetçilik hastalığına yakalanmış ve giderek çöküşe doğru gittiğini görüyorsunuz. Şimdi Türkiye niye hedef alınıyor biraz buna bakalım. Müslüman bir ülke olduğu için, alternatif olarak ortada durduğu için ve kendi uygulamak istedikleri siyasetlere engel olduğu için buradaki önemli aktör, önemli lider de Cumhurbaşkanımız olduğu için medya ve iletişim araçları gücünü kullanarak sürekli saldırılara sebep oluyor. Bir de İslamofobi konusu var. Bu kavramı kullanmak istemiyorum. Bu resmen İslam düşmanlığıdır."
Akademisyen Mustafa Kürşat Birinci de çeşitli konularda bilgi verdi.
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