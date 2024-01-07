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        AK Parti seçim şarkısını paylaştı

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:55
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        İşte AK Parti'nin İstanbul seçim şarkısı
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        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.

        Sanatçı Azer Bülbülün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyana ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatının saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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