Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G., AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taş atarak camlarını kırdı.

Maddi hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G., iddiaya göre kendilerine tepki gösteren AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp etti. Şikayet üzerine Ş.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.