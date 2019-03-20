AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Kilis il başkan adayı kim? Uğur Giresun kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kilis il başkan adayı Uğur Giresun? İşte Uğur Giresun'un hayatı...

UĞUR GİRESUN KİMDİR?

11.02.1976 tarihinde Sinop Merkez Korucuk köyünde doğdu. İlkokulu Korucuk İlkokulunda Orta ve Lise Öğrenimini Sinop Merkez Ticaret Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi işletme fakültesinden mezun oldu. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanarak mali müşavir ruhsatını aldı. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ile siyasi hayatına başladı. Ekonomik islerden sorumlu il başkan yardımcılığı, mali ve idari işler başkanlığı, teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu. 22 temmuz 2007 milletvekili seçimlerinde Sinop 3.sıra milletvekili adayı olarak seçime katıldı. 29.03.2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sinop Merkez il genel meclis üyesi olarak seçildi.

3 yıl il genel meclis başkanlığı ve 5 yıl plan bütçe komisyon başkanlığı yaptı. 07.06.2015 tarihinde yapılan Milletvekilliği seçiminde aday adayı oldu. Mali müşavirlik faaliyetinin yani sıra Sinop Merkezde Otel İşletmeciliği ve sahibi, Sinop Vodofone (GSM Operatörü) Sinop bölge Distribütörü, Sinop Merkez, Boyabat, Gerze ve Ayancık ilçelerinde ticari faaliyetleri devam etmektedir. Mali Müşavirler odası üyeliği, Sinop Spor Kulübü As Başkanlık, THK Sinop şubesi Baskan Yrd. Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Ak parti siyaset akademisi eğitimini tamamladı. Yöneticilik, iletişim, yerel idare kaynaklarının etkili kullanılması ve enerji verimliliği konularında yurtiçi Seminer ve konferansa katildi. Evli ve iki çocuk babası olup, orta derecede İngilizce bilmektedir.