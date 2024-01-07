AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?
AK Parti belediye başkan adaylarının bir kısmı bugün açıklanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı da bugün belli olacak. Adaylık için Halit Doğan'ın adı öne çıkıyor. Peki, AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim olacak, Halit Doğan kimdir? İşte merak edilen detaylar...
- 1
AK Parti Samsun belediye başkan adayı kim olacak? 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayları belli olacak. Samsun için Halit Doğan'ın adı öne çıkıyor. Peki, Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun belediye başkan adayı Halit Doğan mı olacak? İşte detaylar...
- 2
HALİT DOĞAN SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MI OLACAK?
Halit Doğan'ın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamanın ardından adaylık süreci resmiyet kazanacak.
- 3
HALİT DOĞAN KİMDİR?
1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.
2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.
Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.
31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.
Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.
-