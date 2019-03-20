AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Osmaniye il başkan adayı kim?Hamza Tor kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Osmaniye il başkan adayı Hamza Tor kimdir? İşte Hamza Tor'un hayatı...

HAMZA TOR KİMDİR?

1976 Kahramanmaras’in Andirin Ilçesinde dogdu. 1987-1993 yillari arasinda Osmaniye Imam Hatip Lisesini tamamladi. 1998 yilinda Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun oldu. 2000 yilinda Osmaniye de Serbest Avukat olarak meslek hayatina basladi. 2001-2006 yillari arasinda Ak Parti Osmaniye Gençlik Kollari Kurucu Il Baskanligi görevini, 2006-2009 Yillari arasinda Ak Parti Osmaniye ana kademe Il teskilati Hukuki ve Siyasi Islerden Sorumlu Il Baskanligi görevini yerine getirdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde Merkez Ilçe Il Genel Meclisi Üyeligine seçildi.

2005-2006 Yillari arasinda Iki Dönem Il Genel Meclisi Ak Parti Grup Baskanvekilligi görevini, 2007-2009 Yillari arasinda Il Genel Meclisi Baskanligi görevini yürüttü. 28 Mart 2009 Yerel seçimlerinde yeniden Merkez Ilçe Il Genel Meclisi Üyeligine seçilerek, 2009-2011 Yillari arasinda ikinci defa Il Genel Meclisi Baskanligi görevini yerine getirdi. Il Genel Meclisi Üyelikleri sirasinda ayrica 4 Yil Il Daimi Encümenligi, 3 Yil Köylere Hizmet Götürme Birligi Encümenligi, muhtelif yillarda ise Plan Bütçe, Imar ve Bayindirlik, Egitim, Sanayi, Ticaret Komisyon Baskanliklari ve üyelikleri görevlerinde bulundu. 2005-2014 Yillari arasinda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Mütesebbis Heyet ve Denetim Kurulu üyeligi, 2008-2014 Osmaniye Kati Atik Bertaraf ve Altyapi Hizmetleri Mahalli Idareler Birligi Baskan Vekilligi, 2009-2011 T.C Dogu Akdeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Üyeligi, 2006-2008 Osmaniye Il Insan Haklari Kurulu Üyeligi, 2005-2013 Osmaniye Hukukçular Dernegi Üyeligi, 2003-2005 yillarinda Osmaniye Spor 2. Lig’te oldugu dönemde Yönetim Kurulu Üyeligi ve Kulüp Hukuk Müsavirligi görevlerini yerine getirdi.

2012 yilinda yapilan Osmaniye Baro seçimlerinde Osmaniye Baro Baskanligina seçilerek, 2 yil bu görevi yürüttü. 11 Ocak 2015 tarihinde yapilan Ak Parti Osmaniye Il Kongresinde Ak Parti Osmaniye Il Baskaligina seçilerek halen bu görevi ifa eden Avukat Hamza TOR, Evli ve 3 çocuk Babasidir.