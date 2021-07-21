AK Parti'nin siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaşması tamamlandı

AA

AK Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP ve MHP heyetlerinin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti heyeti ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler'in bulunduğu heyet ile görüşen Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti ailesinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Zengin, başta Kudüs olmak üzere dünyanın pek çok farklı yerinde ve İslam coğrafyasında çok mağdur ve zorluklar altında yaşayan, savaşla yıllarca mücadele eden insanların bulunduğunu hatırlatarak, temennilerinin bütün dünyanın barış içerisinde yaşayabilmesi olduğunu dile getirdi.

Özlem Zengin, kadınlarla ilgi meseleler üzerine uzun yıllar çalıştığını, kurduğu kadın STK'ları ve dernekleri bulunduğunu belirterek, hukukçu olması nedeniyle kadın hakları konusuyla özel ilgilendiğini anlattı.

AK Parti hareketinin inşasında da kadınların çok büyük emeğinin bulunduğunu vurgulayan Zengin, "AK Parti'nin özünde ve mayasında gerçek bir kadın hareketi var. O sebeple bu günlere gelmemizde de AK Parti'ye oy veren kadınların çok büyük bir desteği var." dedi.

- "Asla geriye bir gidiş yok"

Zengin, girdikleri her seçimde kadınların erkeklerden daha fazla AK Parti'ye teveccüh gösterdiğini belirterek, "Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kadınların geleceğe dair karar verirken, kendilerinden ziyade çocuklarını, eşlerini, geleceği ve memleketi öncelemeleri. Bunun içten gelen fıtri bir haslet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un önemine işaret eden AK Parti'li Özlem Zengin, şöyle devam etti:

"Bizim için çok önemli bir kanun, tabii ki yürürlükte olduğu müddetçe de bu böyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kadın STK'ları ile bir toplantı yaptı ve orada da ifade etti. Bizim şu ana kadar kadınlarla alakalı olarak yaptığımız kanuni düzenlemelerden, 6284 de dahil olmak üzere asla geriye bir gidiş yok. Şiddet meselesi uzun vadeli ve devamlı mücadelesi gereken bir konu, bir taraftan eğitim boyutu ile devam edecek, bir taraftan güvenlik anlamında emniyet güçleri üzerine düşen görevi yapacaklar ve bir taraftan da yargı boyutunu iş yargıya geldiğinde onlar da görevini yerine getirecekler."

- İYİ Parti heyeti

İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas da İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bayram tebriklerini iletti.

Bayramın insanlık alemine barış, huzur, sağlık ve refah getirmesi dileğinde bulunan Sukas, Kovid-19 salgını sürecinde sistemin ayakta kalması için canla başla çalışan sağlık personelinin de bayramını kutladı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, "Bütün dostlarımıza aşı olmalarını, eğer olmuşlarsa üçüncü dozu yaptırmalarını öneriyorum." dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ise bayramın ilk günü bir kadının yine cinayete kurban gittiğini anımsatarak, İstanbul Sözleşmesine değindi. Ünler, "Maalesef kadınlar yönünden çok değer arz eden bazı uluslararası sözleşmelerden çıkmak zorunda kaldık. Dileğim odur ki mevcut kazanımlarımız muhafaza edilsin. Hatta kadının sosyal, siyasal, ekonomik statüsü şu an ki durumdan çok daha üst düzeyde olsun." diye konuştu.

AK Parti heyeti, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.