AK Parti'nin siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaşması tamamlandı

AK Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP ve MHP heyetlerinin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti heyeti ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler'in bulunduğu heyet ile görüşen Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti ailesinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Zengin, başta Kudüs olmak üzere dünyanın pek çok farklı yerinde ve İslam coğrafyasında çok mağdur ve zorluklar altında yaşayan, savaşla yıllarca mücadele eden insanların bulunduğunu hatırlatarak, temennilerinin bütün dünyanın barış içerisinde yaşayabilmesi olduğunu dile getirdi.
Özlem Zengin, kadınlarla ilgi meseleler üzerine uzun yıllar çalıştığını, kurduğu kadın STK'ları ve dernekleri bulunduğunu belirterek, hukukçu olması nedeniyle kadın hakları konusuyla özel ilgilendiğini anlattı.
AK Parti hareketinin inşasında da kadınların çok büyük emeğinin bulunduğunu vurgulayan Zengin, "AK Parti'nin özünde ve mayasında gerçek bir kadın hareketi var. O sebeple bu günlere gelmemizde de AK Parti'ye oy veren kadınların çok büyük bir desteği var." dedi.
- "Asla geriye bir gidiş yok"
Zengin, girdikleri her seçimde kadınların erkeklerden daha fazla AK Parti'ye teveccüh gösterdiğini belirterek, "Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kadınların geleceğe dair karar verirken, kendilerinden ziyade çocuklarını, eşlerini, geleceği ve memleketi öncelemeleri. Bunun içten gelen fıtri bir haslet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un önemine işaret eden AK Parti'li Özlem Zengin, şöyle devam etti:
"Bizim için çok önemli bir kanun, tabii ki yürürlükte olduğu müddetçe de bu böyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kadın STK'ları ile bir toplantı yaptı ve orada da ifade etti. Bizim şu ana kadar kadınlarla alakalı olarak yaptığımız kanuni düzenlemelerden, 6284 de dahil olmak üzere asla geriye bir gidiş yok. Şiddet meselesi uzun vadeli ve devamlı mücadelesi gereken bir konu, bir taraftan eğitim boyutu ile devam edecek, bir taraftan güvenlik anlamında emniyet güçleri üzerine düşen görevi yapacaklar ve bir taraftan da yargı boyutunu iş yargıya geldiğinde onlar da görevini yerine getirecekler."
- İYİ Parti heyeti
İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas da İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bayram tebriklerini iletti.
Bayramın insanlık alemine barış, huzur, sağlık ve refah getirmesi dileğinde bulunan Sukas, Kovid-19 salgını sürecinde sistemin ayakta kalması için canla başla çalışan sağlık personelinin de bayramını kutladı.
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, "Bütün dostlarımıza aşı olmalarını, eğer olmuşlarsa üçüncü dozu yaptırmalarını öneriyorum." dedi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ise bayramın ilk günü bir kadının yine cinayete kurban gittiğini anımsatarak, İstanbul Sözleşmesine değindi. Ünler, "Maalesef kadınlar yönünden çok değer arz eden bazı uluslararası sözleşmelerden çıkmak zorunda kaldık. Dileğim odur ki mevcut kazanımlarımız muhafaza edilsin. Hatta kadının sosyal, siyasal, ekonomik statüsü şu an ki durumdan çok daha üst düzeyde olsun." diye konuştu.
AK Parti heyeti, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!