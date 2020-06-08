AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu ikinci kez toplandı

AA

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun çalışmalarının ete kemiğe bürünmesinin ardından, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını bildirdi.

Yazıcı, AK Parti Genel Merkezinde yapılan ve 1 saat süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Komisyon çalışmalarının belirli bir aşamaya gelince kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirten Yazıcı, "Komisyonun çalışma konusu ile alakalı değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya sadece yoruma dayalı olduğunun, gerçeği yansıtmadığının altını çizmek isterim. Bu çalışmalar ete kemiğe bürününce Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

- Komisyon TBMM kapanana kadar her hafta çalışacak

Komisyon, Meclis kapanana kadar her hafta, Meclis kapandıktan sonra da 15 günde bir toplanacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan yer alıyor.

Komisyon çalışmaları için ilk toplantı geçen hafta cuma günü yapılmıştı.