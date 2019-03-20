AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Niğde il başkan adayı kim? Emrah Özdemir kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Niğde il başkan adayı Emrah Özdemir kimdir? İşte Emrah Özdemir'in hayatı...

EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Niğde'de tamamladı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaatMühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu baskanıdır. 2006 - 2011 yılları arasında inşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü r. 2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi 2017 yılına kadar devam ettirdi.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.