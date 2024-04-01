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        Haberler Gündem Politika AK Parti MYK seçim sonucu gündemiyle yarın toplanıyor

        AK Parti MYK seçim sonucu gündemiyle yarın toplanıyor

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yerel seçim sonuçlarını ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:57
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        AK Parti MYK yarın toplanıyor
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        Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

        2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        AK Parti, kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.

        14'ü büyükşehir olmak üzere 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

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        Seçim sonuçlarının ardından AK Parti MYK yarın olağanüstü toplantı kararı aldı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını gelenek haline getirdiği balkon konuşmasında değerlendirmişti.

        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"

        "İstediğimiz sonucu alamadık." diyen Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli müdahaleleri yapacaklarını vurgulamıştı.

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