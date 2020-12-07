AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşinin cenazesi toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Gökcan'ın cenazesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınarak Menteşe ilçesindeki evine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından Gökcan'ın cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Milletvekili Gökcan ve yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Süleyman Şah Gökcan, Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından 17 gün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş, 5 Aralık'ta akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.