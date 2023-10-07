Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti MKYK üyeleri isim listesi: AK Parti MKYK üyeleri kimleri ve görevleri neler?

        AK Parti MKYK üyeleri isim listesi: AK Parti MKYK üyeleri ve görevleri

        AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti ilk MKYK toplantısının ardından parti MKYK'sı belirlendi. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İşte yeni AK Parti MKYK üyeleri isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AK Parti kongresinin ardından ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti yeni MKYK üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, "AK Parti MKYK üyeleri kimler?" İşte AK Parti yeni MKYK üyeleri...

        • 2

          AK PARTİ'nin İLK MKYK TOPLANTISININ ARDINDAN PARTİ MKYK’SI BELİRLENDİ

          Çelik açıklamalarında AK Parti'nin A takımını şöyle açıkladı:

          AK Parti Genel Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan,

          Genel Başkanvekili Efkan Ala,

          Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş,

          Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı,

          Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir,

          Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,

          Genel Sekreter Fatih Şahin,

          Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya,

          Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ,

          Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya,

          Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

          Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur,

          İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın,

          Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen,

          Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz,

          Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi,

          Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan,

          Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri,

          Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz.

        • 3

          AK Parti kongresinin ardından ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

          Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken ve bu değişim tartışmaları kavga, gürültü, kaosla birlikte yürütülürken AK Parti ve Cumhur İttifakı t oplumun istikrar talebini, değişimi kucaklayacak siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. Bizim bütün kongrelerimiz tecrübe ve istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda değişimi kucaklayan denge içerisinde olmuştur. Kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi, partimizin her alanında etkisini göstermesi açısından güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Aynı şekilde gençlerin temsili, Türkiye'nin bütün sosyolojisini kucaklayan siyasi parti olan AK Parti'nin yayılma ve temsil içinde MKYK'sını oluşturması ve kongresini yapmasıdır. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti kongresini gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir.

        • 4

          "ŞİDDETİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

          Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin hangi taraftan olursa olsun, sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha çok kan dökülmesine yol açacak şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Bölgede müzakere, diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamını her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti daha da tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız yakın takipte. Biz de parti olarak takip ediyoruz.

        • 5

          YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bütün birimler yarın sabah itibariyle görevine başlamış olacaklar. Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu'nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiler.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa