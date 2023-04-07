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AK Parti milletvekili adayları listesi belirleniyor! AK Parti aday listesi ne zaman açıklanacak?

AK Parti milletvekili aday listesi belirleniyor! AK Parti aday listesi ne zaman açıklanacak?

AK Parti milletvekili aday listesi üzerinde son çalışmalar sürüyor. Son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçecek aday listesi YSK'ya teslim edilecek. Peki, AK Parti milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak? İşte 28. Dönem Milletvekili Seçimi AK Parti aday listesiyle ilgili detaylar...

Giriş: 07.04.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti aday listesi için nefesler tutuldu. 6 binin üzerinde aday adayı AK Pati listelerinden adyanolabilmek için başvuruda bulundu. Temayük yoklamaları ve alt komisyon çalışmalrı sonrası nihai karar için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından  kesinleşecek aday listesine çevrilmiş durumda. Peki, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

  • AK PARTİ ADAY LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday listesiyle ilgili yaptığı son açıklamaya göre kesin liste YSK'ya teslim edilince ortaya çıkmış olacak. Ancak aday listesinin açıklanacağı törenin ise haftaya yapılması bekleniyor. 

  • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

    Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor.

     

  • Partimize teveccühün yine çok yüksek olduğu bir aday adaylığı süreci yaşandı. Aday adaylığı için şu ana kadar 6 binin üzerinde bir başvuru aldık. Ayrıca bakanlarımız gibi başvuruya gerek olmaksızın değerlendireceğimiz isimler var. Kadrolarımızda yer alması bizlere güç katacak birçok isim üzerinde de ayrıca çalışıyoruz. Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. Ondan sonra parti kurullarımızdaki çalışmalar sonuçlanıp listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimizde bu isimler kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesini ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Bunların hepsini de vakti geldiğinde sizler vasıtasıyla milletimizin bilgisine sunacağız.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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