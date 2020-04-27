AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan Ankara Barosu yönetimine tepki:

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklamasına tepki gösterdi.
Ankara Barosuna 2002'den beri kayıtlı bir avukat olarak bu açıklamaya katılmadığını bildiren Zeynep Gül Yılmaz, açıklamanın altına "Ankara Barosu" yazılmasını doğru bulmadığını söyledi.
Yılmaz, bu basın bildirisindeki ifadelere katılıp katılmadığının sorulmadığını, fikrinin alınmadığını dile getirdi.
Bu tip şahsi hareketler ve fikir beyanlarının altına, unvanıyla birlikte baro başkanının adının veya "baro yönetimi" ibaresinin yazılmasının daha uygun olacağını ifade eden Zeynep Gül Yılmaz, "Bu durum, bir aldatmacaya sebep olmaktadır ki bu ahval, anayasal hak olan fikir serbestliğine de aykırı olup, adaletin tecellisinde vazgeçilmez bir sacayağı olan avukatlık kurumuna da ihanettir." diye konuştu.
Yılmaz, Ankara Barosunun, gücünü kayıtlı üyelerinden aldığı halde onların fikrini sormadan bir genelleme yapmasının, yöneticilerin şahsi fikrini, "bir meslek kuruluşunun üyelerinin de ortak kanaatiymiş gibi" tebliğ etmesinin doğru olmadığını vurguladı.
Baronun, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik bildirisine katılmadığını, bu toptancı tutumu reddettiğini ve kınadığını belirten Zeynep Gül Yılmaz, şunları kaydetti:
"Dünyayı sarsan bir pandemiyle, ülkemizin de özveriyle başarılı şekilde mücadele ettiği ve zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde birbirimize kenetlenmemiz gerekirken, böyle sığ bir gündemle kamuoyunu meşgul etmeye çalışmak, bu virüsle savaşı kaybedip aramızdan ayrılan insanlara, halen hayatta kalma mücadelesi verenlere, bu insanları büyük bir özveriyle kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarımıza, büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalan esnafımıza, çiftçimize, işçimize, yaşlımıza, gencimize, hasılıkelam gerçek gündemi yaşayan milletimize büyük bir saygısızlıktır. Gündemi saptırmaya çalışanları, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, İslam'ın emirlerini paylaşan Diyanet İşleri Başkanımıza bu yüzden saldıranları ve destekçilerini de şiddetle kınıyorum."
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